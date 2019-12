Mãe pede ajuda para encontrar filho que desapareceu no Parati

Saiba Mais Geral Pais procuram pela jovem Maisa que desapareceu no Los Angeles

Daiana Keiko Sato, 33 anos, mãe do adolescente Gabriel Santos de Lima Sato, 15 anos, pede ajuda para encontrar o filho que está desaparecido desde às 18h da noite de sexta-feira (6), quando saiu da casa onde mora com a família no Village Parati, no Jardim parati.

De acordo com a mãe do jovem, ela e o garoto teriam discutido pelo fato de Gabriel ter ficado de exame em algumas matérias na escola, e ela ter colocado ele de castigo. Segundo Daiana ela teria mandado ele sair do celular para estudar.

Pós a discussão Gabriel saiu de casa, sentou na esquina da quadra onde mora, e depois simplesmente desapareceu. A mãe já procurou o filho em tods os lugares, e nem os amigos tem informações do paradeiro do adolescente.

Gabriel saiu com uma camiseta preta com o símbolo do Batman, uma bermuda jeans e descalço. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos números: 67 99166-7708 ou 67 998865098 e falar com Daiana.

