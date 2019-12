Pais procuram pela jovem Maisa que desapareceu no Los Angeles

Saiba Mais Geral Mãe de jovem queimado pede ajuda para acompanhar internação

Os familiares da adolescente Maisa Fernanda Lima Batista, 17 anos, estão a procura da jovem que está desaparecida há quatro dias. A última vez que foi vista, Maisa estava em casa, na rua Mansour Contar, localizada no bairro Los Angeles.

O pai da adolescente, Luciano Gentil Batista, 42 anos, afirmou ao JD1 Notícias que a filha estava em casa no domingo (1°), na última vez que tiveram contato em torno das 18h da noite, depois ele conta que ela “simplesmente desapareceu”.

Quando Maisa desapareceu ela estava usando um short preto jeans e camiseta sem manga preta e chinelos. Luciano conta que já fizeram de tudo para encontra-la. “já tentamos contatos com as amigas, tudo de possível a gente já fez”, ele ainda conta que a filha queria sair para tomar bebida alcoólica “ela se envolveu com pessoas erradas”, afirmou.

Os pais fizeram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha na (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) na quarta-feira (4), e pedem para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da jovem entrem em contato com o número: 67 99143-4436, e falar com Luciano.



