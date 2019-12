Mãe de jovem queimado pede ajuda para acompanhar internação

A dona de casa Maria de Lourdes, 62 anos, mãe do jovem Gabriel Silva, 22 anos, que se acidentou com álcool enquanto manuseava uma chapa na casa dos amigos em Dourados, pede ajuda para custear a estadia na capital e acompanhar o filho que está internado na Santa Casa de Campo Grande.

Maria de Lourdes está hospedada na pousada Duas Irmãs, localizada na rua Rui Barbosa, próximo a Santa Casa, onde a diária é R$ 50 com alimentação inclusa. Por ser de outra cidade e não ter ocupação aqui, a dona de casa precisa de ajuda para custear a hospedagem para que possa acompanhar seu filho que está internado por tempo indeterminado.

Segundo Maria algumas pessoas se solidarizaram. "Os amigos do Gabriel fizeram um grupo para arrecadar dinheiro, e está sendo a forma que estou pagando a pousada", afirmou,

Para pessoas que puderem ajudar, a família disponibiliza o número da conta para depósitos de qualquer valor: Agência: 4820, operação 013, conta: 4505- 6, Caixa Econômica Federal, em nome de Ana Carolina Silva, irmã de Gabriel.

Caso

Segundo a mãe da vítima, Gabriel Silva estava na casa de um amigo no último sábado (30), manuseando uma chapa que já estava quente, quando o amigo se aproximou com um galão de álcool destampado, o que teria levantado o fogo que atingiu Gabriel no corpo e principalmente na face.

Maria de Lourdes afirmou que os médicos ainda avaliam a necessidade de uma cirurgia de acordo com a evolução da cicatrização das queimaduras, o que pode levar um tempo indeterminado.

Segundo a assessoria da Santa Casa, Gabriel está no CTI sedado e entubado, com queimaduras de 2 grau em membros inferiores e superiores, face, cabeça, pescoço e vias aéreas.

Jovem é está em estado considerado grave com 73% do corpo queimado.

Deixe seu Comentário

Leia Também