Morte de Lanzarini causa comoção no mundo político

Após a morte do ex-prefeito de Amambai e até então secretário especial da Casa Civil do governo do Estado, Dirceu Lanzarini, na tarde desta segunda-feira (24), autoridades prestaram condolências e lamentaram o ocorrido.

Antes mesmo da confirmação da morte do ex-prefeito, que faleceu no Hospital do Coração de Dourados horas depois de levar três tiros, o desembargador federal Nery Júnior fez uma declaração em que agradeceu o apoio das pessoas que estavam preocupadas com o estado de saúde de Dirceu.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, alegou perplexidade com o ocorrido. “Tentamos entender as razões pra isso ter acontecido de forma tão abrupta e inesperada. Dirceu, um amigo leal, um companheiro fiél e, acima de tudo, um homem público muito comprometido e dedicado com Mato Grosso do Sul”, declarou, lembrando que o ex-prefeito de Amambai deixará saudades. “Vamos lembrar da figura humana exemplar que ele foi”, completou.

O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, prestou condolências e elogiou Dirceu em vida.

Segundo Caravina, além de agente público extremamente competente, Lanzarini foi um administrador dedicado às causas sociais, “É com enorme tristeza e profunda dor no coração que recebemos a notícia sobre o falecimento do ex-prefeito Dirceu Lanzarini. Uma perda muito grande. Com certeza, ele deixa uma lacuna muito grande no cenário político estadual. Que Deus o tenha e conforte o coração de seus familiares”, disse Caravina, em nota.

O ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Miglioli também publicou uma pequena nota em seu Facebook. “Dirceu Lanzarini era um grande amigo. Homem sério e competente. Mato Grosso do Sul perde um excelente articulador e homem de visão. Sinceras condolências aos familiares e amigos”, escreveu.

A Prefeitura de Amambai declarou três dias de luto oficial. “O ex-prefeito Dirceu deixará saudades a todos.Desejamos que Deus conforte os familiares e amigos”, a nota termina informando que o velório será realizado na Câmara Municipal de Amambai.

No final da tarde de hoje, o Governo do Mato Grosso do Sul lamentou o falecimento de Dirceu Luiz Lanzarini. O governador em exercício, Murilo Zauith, decretou luto por três dias a partir desta data.

