Avião faz pouso forçado em pista de Paraíso das Águas e deixa dois feridos

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado, na pista de pouso de Paraíso das Águas, durante a tarde desta terça-feira (24). Apesar das imagens, ninguém ficou gravemente ferido.

Conforme as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, as equipes foram acionadas para prevenção na movimentação da aeronave, pois houve vazamento de combustível no local.

Inicialmente, o acidente aconteceu no momento do pouso. Duas vítimas foram socorridas por terceiros, mas sem ferimentos graves.

O acidente resultou apenas em danos materiais a aeronave. As causas do incidente serão investigadas.

