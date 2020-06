Babá presta depoimento sobre morte de criança

A babá de uma criança de seis meses que morreu na última na sexta-feira (29), em Três Lagoas, após cair de um carinho, prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia Civil, da cidade. Óbito aconteceu enquanto ela cuidava da criança em sua residência.

Segundo a Polícia Civil as investigações ainda estão em andamento e, após o relato da investigada, aguarda a conclusão dos laudos. Suspeita é que a morte possa ter sido acidental.

Ainda conforme as investigações, a babá teria deixado o local após a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém a polícia não informou quais as alegações ela deu para ter deixado a casa.

Os pais do bebê estavam trabalhando quando o fato aconteceu.

