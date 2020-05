Bebê morre aos cuidados da babá, após supostamente cair do carrinho

Sarah Chaves, com informações do JP News

A polícia civil investiga a morte de um bebê de seis meses na manhã desta sexta-feira (29), que teve uma parada cardíaca após supostamente cair do carrinho, no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

Conforme o JP News, a babá da criança estava com ela no momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado com a informação que um bebê teria caído do carrinho batido e cabeça e por isso estava inconsciente.



A equipe de paramédicos da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi até o local e encontraram a criança caída e em parada cardíaca. Imediatamente iniciaram os trabalhos de reanimação do bebê, mas infelizmente após todos os esforços dos socorristas a criança veio a óbito.

De acordo com os socorristas, durante os trabalhos de reanimação do bebê, a babá, saiu da residência deixando a equipe do Samu sozinhos com a criança na residência. E posteriormente a mãe e o pai que estavam no trabalho foram informados do acidente.

A polícia civil foi informada sobre o ocorrido,a perícia técnica foi solicitada no local, familiares do bebe procuram pela babá para esclarecer o que teria acontecido

