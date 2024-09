Baleado na cabeça, rapaz entrou em pizzaria para pedir ajuda na Nasser

Saiba Mais Polícia AGORA: Traficante leva dois tiros na cabeça na Vila Nasser

O rapaz, de 27 anos, socorrido em estado grave na noite desta quinta-feira (5) após ser ferido com um tiro na cabeça, chegou a pedir socorro em uma pizzaria na rua São Nicolau, na Vila Nasser, em Campo Grande. O suspeito fugiu logo na sequência da tentativa de homicídio.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima estava caminhando pela via quando foi surpreendida pela presença do atirador em um carro, de modelo não identificado, mas de cor branca.

Num primeiro momento, o suspeito errou o disparo, mas perseguiu o rapaz que correu, atingindo a vítima com um segundo tiro na cabeça e fugindo na sequência. Ferido, a alternativa encontrada pelo rapaz foi pedir ajuda numa pizzaria, que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

O homem foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros, sendo levado em estado grave para a Santa Casa. A motivação do crime é desconhecida. Além da Polícia Militar, estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Como dito anteriormente pela reportagem, a vítima tem várias passagens na polícia, como tráfico de drogas, receptação, homicídio (menor infrator), porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça e dano.

