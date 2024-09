AGORA: Traficante leva dois tiros na cabeça na Vila Nasser

Jovem, de 27 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assassinato ocorrida na noite desta quinta-feira (5), na Rua São Nicolau, região do Bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a dinâmica da tentativa ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Depois de ferido, o homem foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado em estado grave para a Santa Casa.

Assim como a dinâmica do caso, a motivação do crime é desconhecida. Além do socorro, equipes da Polícia Militar atendem a ocorrência.

Ficha carimbada - A vítima tem várias passagens na polícia, como tráfico de drogas, receptação, homicídio (menor infrator), ameaça e dano.

