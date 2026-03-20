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Bandidos invadem chácara e furtam 25kg de mandioca no Noroeste

A vítima, proprietário do imóvel, contou que os criminosos são conhecidos por praticar furtos na região

20 março 2026 - 17h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Blog/Cadeias Produtivas)

Um homem de 53 anos teve a chácara invadida e furtada durante a noite de quarta-feira (18), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava trabalhando e, ao retornar para a propriedade, percebeu que vários pés de mandioca haviam sido arrancados, com prejuízo estimado em cerca de 25 quilos do produto.

Ainda conforme o registro, ao verificar imagens de câmeras de segurança de um vizinho, foi possível identificar a ação de três suspeitos. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica. A vítima afirmou que os autores seriam conhecidos na região por crimes de furto.

Na manhã desta sexta-feira (20), o comunicante retornou à delegacia e apresentou um pen drive com as imagens captadas pelas câmeras de segurança, que devem auxiliar na identificação dos suspeitos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, como furto qualificado mediante concurso de pessoas.

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