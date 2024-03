Foram identificados como Clecio Ramos de Jesus, de 25 anos e popularmente conhecido como Bibi, e Kaua Maciel, de 19 anos, os dois traficantes mortos pela Polícia Militar durante um confronto na tarde desta quinta-feira (14), próximo ao Distrito de Lage, em Costa Rica.

Juntos, os dois acumulavam passagens pela polícia. Conforme as informações divulgadas pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, Bibi possuía mais de 50 ocorrências registradas, com participação em crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, leão corporal dolosa (violência doméstica), incêndio, ameaça e ainda com forte indício de ser um dos principais nomes no comércio de entorpecentes na cidade de Costa Rica.

Enquanto isso, Kaua havia saído da penitenciária no final de fevereiro e possuía registros de ocorrências por tráfico de drogas, furto e receptação.

Depois do confronto, as equipes policiais conseguiram apreender dois revólveres calibre 38 com munições intactas e deflagradas, duas balanças de precisão e 1.600kg de substância análoga a pasta base de cocaína.

Confronto – Clecio e Kaua estavam em um Chevrolet Monza seguindo pela estrada em direção ao distrito. Ao avistarem a viatura, eles empreenderam fuga. Durante a perseguição, alguns tiros foram disparados e os dois acabaram sendo baleados.

Os traficantes foram socorridos, mas morreram antes de dar entrada na unidade de saúde.

