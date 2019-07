Bandidos tiram selfies com vítimas antes delas serem executadas

Da Redação com G1

Os Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo encontraram nesta sexta-feira (5),um cemitério clandestino em Itaboraí, onde catorze corpos haviam sido encontrados, alguns em processo de decomposição e ossadas.

As investigações da Polícia Civil apontam que milicianos que atuam no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tiravam fotos de suas vítimas momentos antes de executá-las.

O grupo é comandado pelo miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, que tinha sido alvo de operação um dia antes da polícia encontrar o cemitério clandestino. A Polícia Civil acredita que a quadrilha pode ter matado cerca de 50 pessoas. As investigações mostram que alguns assassinatos são recentes.

Os policiais apontam que a organização criminosa é responsável por vários casos de tortura, assassinato, e desaparecimento de pessoas. O grupo chamava essas vítimas de "discos voadores", porque sumiam de uma hora para outra.

As investigações também mostram que os milicianos usavam até uma espada para torturar e executar vítimas. Segundo o Ministério Público, há informações de que algumas das vítimas foram degoladas ou tiveram o coração arrancado.

Deixe seu Comentário

Leia Também