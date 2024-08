Bêbada, mulher atropela pedestre que fica prensado entre dois carros na Afonso Pena

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

O caso foi registrado como dano qualificado em patrimônio público, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

O homem atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, com algumas dores pelo corpo e suspeita de ter fraturado a clavícula.

Diante da situação, ela foi autuada em flagrante e presa pelo ocorrido. Ela, após ser colocada no compartimento de presos, passou a chutar a viatura, danificando o interior do veículo.

A mulher ainda tentou fugir com o carro, de modelo Nissan, mas após muita insistência, parou a alguns metros a frente. A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e esteve no local, onde constatou que a mulher apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, forte odor etílico, andar cambaleante e ironia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o passageiro que estava com a condutora relatou que a conheceu através das redes sociais e decidiram marcar um encontro. Após o 'date', eles foram para a casa da mulher, que decidiu comprar mais cervejas.

Mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante no final da noite deste domingo (4), após dirigir embriagada e atropelar um pedestre, de 44 anos, que ficou prensado entre dois veículos na Avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento da rua Padre João Crippa, em Campo Grande.

