Bêbado, motorista é preso após atropelar casal e fugir no Jardim Centro-Oeste

Motorista, de 26 anos, foi preso em flagrante por equipe da Guarda Civil Metropolitana após dirigir sob efeito de álcool e atropelar um casal, homem, de 31 anos, e uma mulher, de 28 anos, em uma motocicleta, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (28).

Ele chegou a fugir do local em alta velocidade e não prestou socorro às vítimas, mas foi localizado na casa da esposa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a GCM foi informado sobre indivíduos embriagados tentando ligar um Chevrolet Celta na rua Tabarana, porém, inicialmente a denúncia não se concretizou.

No entanto, momentos mais tarde, a equipe foi novamente acionada para atender um acidente de trânsito na mesma rua, mas no cruzamento com a rua do Patrocínio. Por lá, encontraram o casal no chão com ferimentos, relatando que o motorista fugiu do local em alta velocidade.

Na versão das vítimas, eles seguiam pela rua Tabarana em uma Yamaha YBR 125, de cor vermelha, quando o Celta, conduzido pelo rapaz, passou pelo cruzamento e ao fazer a conversão entrou na contramão, atingindo a motocicleta.

O condutor fugiu do local e foi seguido por uma testemunha, que acionou a GCM mais uma vez, indicando em qual residência o veículo havia sido estacionado, já no bairro Jardim Los Angeles. Por lá, os guardas conseguiram localizar o suspeito e prendê-lo pelos crimes cometidos.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas.

O caso foi registrado na delegacia como omissão de socorro, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, afastar do local do acidente, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor se está sob influência de álcool e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterazada em razão da influência de álcool.

