Bêbado, motorista perde o controle e invade pátio de frigorífico em Nova Andradina

Um rapaz, de 28 anos, foi preso depois de perder o controle de direção, bater no alambrado e invadir o pátio de um frigorifico em Nova Andradina. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (8).

Conforme as informações da Polícia Militar, divulgadas pelo site Jornal da Nova, ao passar pelo cruzamento da Rua José Domingos com a Rua André Loyer, onde o motorista de um Volkswagen Gol acabou perdendo o controle de direção, chocando-se contra o alambrado do estabelecimento.

Com o impacto, o veículo invadiu o pátio interno da empresa, percorrendo aproximadamente 100 metros, até se chocar novamente contra o alambrado, causando danos significativos tanto ao veículo quanto à estrutura do local, o que impossibilitou a locomoção do automóvel.

Enquanto o motorista abandonava o veículo para fugir correr em direção a um pasto, localizado no interior da empresa, testemunhas correram para desligar o carro, por conta do risco de incêndio.

A Polícia Militar foi então acionada, fazendo buscas pelo homem que foi encontrado deitado em uma área de mata. Ele estava segurando um pedaço de mangueira de conduíte e apresentando sinais de agitação psicomotora.

Ao ser abordado, foi encontrado em seu bolso uma pequena porção de cocaína, com peso de duas gramas. Ele foi conduzido ao Hospital Regional, onde foi avaliado pelo médico e depois encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Para as autoridades, ele confessou ter usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas desde as 14h. Ainda em depoimento, o homem disse que as substâncias o deixaram desorientado, por conta disso, não se lembrava dos fatos ocorridos.

