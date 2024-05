Bebê de 2 meses morre ao engasgar com o próprio vômito e mãe é presa na fronteira

Um bebê, de apenas 2 meses, morreu ao ser asfixiado pelo próprio vômito durante a terça-feira (30) em Ciudad del Este, município paraguaio na fronteira com o Brasil.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Polícia Nacional, a criança chegou a ser levada para o Hospital Regional de Ciudad del Este, mas já chegou a unidade de saúde sem sinais vitais.

No laudo pericial, consta que ele teve uma ‘broncoaspiração’, o que significada que ele vomitou e acabou inalando o próprio vômito, causando um engasgamento. Ele estava mamando quando o incidente aconteceu.

Apesar de ter sido um acidente, a mãe da criança foi presa por suspeita de ‘negligência e de representar risco de fuga’. As autoridades descobriram ainda que os outros filhos da mulher, menores de idade, possuem vários ferimentos e queimaduras, apontando para um possível caso de violência dentro de casa.

A promotora Carolina Gadea interveio no caso e ordenou a detenção da mãe, não especificamente pelo ocorrido com o bebê, mas devido aos cuidados inadequados para com os demais filhos.

