Bebê de 4 meses morre dias depois de ser atropelado por moto em Naviraí

Um bebê, de apenas 4 meses, morreu dias depois de ter sido atropelado junto com a sua mãe, na cidade de Naviraí. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, por conta da gravidade do seu estado de saúde.

Conforme as informações iniciais, os dois estavam andando durante a tarde de sexta-feira (4), quando foram atingidos por um motociclista na Rua Jardim Paraíso. A criança foi socorrida e levada em estado grave para o hospital da cidade.

Devido ao seu estado de saúde, o bebê precisou ser transferido para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer no final da tarde de segunda-feira (7), afirmou o site Dourados News.

As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Naviraí.

