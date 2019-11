Bombeiros resgatam moradora que dormia dentro de casa em chamas

Sarah Chaves, com informações do G1

O Corpo de Bombeiro da Militar resgatou no domingo (24), uma mulher, com idade média de 30 anos, que dormia dentro da casa que estava em chamas, na rua Eurídice Chagas Cruz, em Três Lagoas

Segundo o Tenente Cândido, do 5° Grupamento de Bombeiros Militar, os vizinhos da casa ligaram para os bombeiros avisando do incêndio, e a ação da equipe foi rápida, já que a residência fica próxima da guarnição. No local a equipe se deparou com a casa já tomada pelas chamas com fogo na geladeira e no teto

A moradora da casa estava no quarto, dormindo. Ela foi resgatada pelos bombeiros, que a levaram para fora da residência e iniciaram procedimentos de primeiros socorros. De acordo com o Tenente Cândido, ela estava inconsciente e teria respirado fumaça tóxica, que saía dos eletrodomésticos e móveis em chamas na casa.

A moradora foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas e recobrou a consciência assim que chegou ao hospital, ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

