Briga por copo de suco termina com rapaz internado em estado grave

Uma briga por um copo de suco terminou com Michael Jaikson Machado, de 27 anos, internado em estado grave após seu irmão, de 13 anos, o agredir com golpes de martelo na cabeça na segunda-feira (5), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, o jovem está internado em estado grave no Hospital da Vida, em Dourados.

Logo ser agredido pelo irmão, com três golpes de martelo na cabeça e um na mão esquerda, Michael Jaikson foi socorrido e levado às pressas até o Hospital da Vida, onde segue internado.

O agressor foi detido e conduzido até a delegacia para prestar depoimento, sendo liberado em seguida.

