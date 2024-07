Caminhão do Corpo de Bombeiros cai em vala na MS-338, em Santa Rita do Pardo

Um caminhão do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo caiu em uma vala durante o atendimento a uma ocorrência. O caso aconteceu no começo da noite de quarta-feira (24), na MS-338.

Conforme as informações iniciais, a guarnição estava atendendo um incêndio em veículo, onde as chamas se alastraram para a vegetação às margens da rodovia. Depois da chegada dos militares, o fogo foi contido.

Durante a manobra, para sair do local, o veículo acabou caindo dentro de uma vala. Por conta disso, o caminhão precisou ser rebocado na manhã desta quinta-feira (25) por uma equipe de guincho de Bataguassu.

Apesar disso, ninguém ficou ferido no incêndio e na queda da viatura.

