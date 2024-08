Caminhoneiro é encontrado morto às ferragens após capotar caminhão em Sidrolândia

O caminhoneiro Dalvino da Cunha Silva, conhecido como ‘Dalvo’, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (6), na Serra da Urca em Sidrolândia.

Conforme as informações do Noticidade, um grupo de turistas que passava pela região encontrou o caminhão da vítima tombado. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Porém, ao chegar no local, as equipes puderam apenas constatar o óbito da vítima, que estava presa as ferragens, ainda na cabine do veículo. O caminhão estava carregado com milho, que ficou espalhado na pista.

Como apenas o caminhão foi encontrado com a vítima em óbito, as autoridades não sabem qual seria a dinâmica do acidente.

