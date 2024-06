Caminhoneiro morre 'descansando' da viagem em pátio de posto da Capital

Homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida dentro do caminhão que trabalhava durante a tarde desta quinta-feira (20), no Posto Locatelli, localizado às margens da BR-163, próximo a Chácara das Mansões em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o veículo pertence a uma empresa do Rio Grande do Sul. Por meio do sistema de rastreamento, o proprietário da transportadora verificou que o caminhão estava parado no pátio do posto desde a noite de quarta-feira (19).

Preocupado, o responsável entrou em contato com os funcionários do local, que acharam o veículo parado e solicitaram autorização para acionar um chaveiro. Ao abrir o caminhão, o condutor foi encontrado sentado, no banco de motorista, com as pernas para cima, como se estivesse descansando.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas, constatando o óbito da vítima. Como o homem não tinha sinais de violência pelo corpo e o caminhão não estava arrombado, acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais.

