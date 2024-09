Caminhonete furtada e batida no Coophavila seria levada para o Paraguai

Saiba Mais Polícia Ladrão tenta fugir ao ver a PM mas se 'embanana', causa acidente e é preso na Capital

O jovem João Vitor, de 19 anos, preso em flagrante por conduzir uma caminhonete furtada e bater em comércios e um veículo estacionado, na tarde desta segunda-feira (17), no Coophavila, em Campo Grande, tinha a missão de levar a Chevrolet S-10 para o Paraguai, onde seria recompensado com um valor de R$ 10 mil pelo serviço.

O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de receptação, já que a caminhonete foi furtada por outra pessoa e estava na posse de um cidadão com alcunha de "Lei", na Comunidade Homex, que "contratou" o indivíduo para realizar a entrega do veículo no país vizinho.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a caminhonete seria entregue a um 'atravessador' na fronteira e lá, João receberia a quantia em dinheiro.

Mas aqui em Campo Grande, ele já havia recebido R$ 5 mil por aceitar o serviço e aproveitou para comprar drogas e repassar uma quantia a sua esposa, menor de idade que está grávida. Porém, esse valor em dinheiro era de propriedade da vítima que estava na caminhonete em uma pasta.

A Polícia Militar, junto da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) soube que o receptador já havia furtado também uma motocicleta pela manhã, porém, não localizaram a motocicleta.

O caso foi registrado como furto e receptação na delegacia.

O crime - Conforme o apurado pelo JD1, a caminhonete foi furtada na região do São Jorge da Lagoa no final da manhã. Já durante a tarde, o jovem se assustou ao ver uma viatura da Polícia Militar enquanto seguia pela Avenida Marinha.

Para tentar fugir da vista dos policiais, ele tentou acessar a Rua do Porto, momento em que perdeu o controle de direção e colidiu contra as estruturas de um fast food e de uma sorveteria. O veículo só parou quando atingiu um Volkswagen Gol que estava estacionado.

