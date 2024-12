Cantor de pagode morre ao ser atropelado por motorista bêbado na praia

O cantor de pagode Adalto Mello, de 39 anos, morreu na madrugada de domingo (29) após ser atropelado por um motorista bêbado em uma avenida de São Vicente, cidade localizada no litoral de São Paulo.

Conforme as informações da CNN, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, em alta velocidade, ultrapassa outro veículo e atinge a motocicleta do cantor, antes de se chocar contra uma árvore.

O motorista que atropelou o artista foi identificado como Thiago Arruda Campos Rosas. Segundo o TJ/SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ele passou por audiência de custódia na segunda-feira (30).

Prefeitura de São Vicente informou que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito de Adalto ainda no local do acidente.

A polícia informou que a embriaguez do motorista foi constatada após realização do teste do bafômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Familiares e amigos do cantor estão fazendo uma vaquinha nas redes sociais para arcar com as despesas do velório e enterro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também