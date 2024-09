Cão farejador leva GCM à mala "recheada" com drogas na rodoviária da Capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) apreendeu, na tarde desta terça-feira (17), uma carga de 17 quilos de maconha enquanto realizava patrulhamento com cão farejador na Rodoviária da Capital.

Durante a operação, o cão de faro Bella guiou os policias até um dos ônibus que iria deixar a Capital, com destino à cidade de Rio Verde, em Goiás. Durante a inspeção de malas, os policiais encontraram uma mala que carregava pacotes de maconha.

Foi verificado que a bagagem pertencia a Marjoly de Oliveira Nantes, que apresentava sinais de embriaguez no momento em que foi detida e encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Durante o percurso, a mulher se debateu no compartimento para presos dentro do veículo da GCM.

Foram apreendidos 17kg e 400 gramas de maconha durante a ação.

