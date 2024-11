Capivara morre ao ser atropelada em Três Lagoas

Uma capivara foi encontrada morta durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (1°), próximo a Lagoa Maior, em Três Lagoas. Não existem informações se o motorista do veículo ficou ferido.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Hoje Mais, populares que acordaram pela manhã encontraram o animal sem sinais vitais, caído no meio da rua. O resgate chegou a ser acionado, para poder fazer a retirada segura da capivara do local.

Para o site, moradores detalharam que o ponto onde o acidente aconteceu possui pouca iluminação e sinalização, o que coloca em risco a vida dos animais e dos condutores que passam pela via.

Não há informações sobre se o motorista ficou ferido ou se permaneceu no local para prestar socorro ao animal, já que o veículo não foi encontrado pelas intermediações. O caso será investigado.

