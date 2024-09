Capotamento deixa um morto e quatro feridos na BR-262, em Terenos

A idosa Elza De Lima Da Silva, de 70 anos, morreu após o carro que ela viajava com a família sair da pista, bater em uma árvore e capotar algumas vezes na BR-262, em Terenos. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Elza era passageira do banco traseiro de um Hyundai HB20. O veículo era conduzido pela filha da idosa, identificada como Andreia de Lima Marques Caetano, de 45 anos.

Além das duas, o marido de Andreia, Márcio Silva Caetano, de 46 anos, estava no banco da frente. As outras passageiras do banco traseiro eram as netas da vítima fatal, sendo Letícia Marques da Silva, de 28 anos, uma adolescente, de 17 anos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), informou que durante o trajeto a motorista teria perdido o controle e acabou saindo da pista. Por conta disso, o carro bateu em uma árvore e rodopiou algumas vezes em meio a vegetação antes de parar.

Devido a dinâmica, Elza morreu ainda no local. Márcio foi socorrido em estado pelo Corpo de Bombeiros. Já Andreia e suas filhas também tiveram ferimentos e foram atendidas pelas equipes de socorro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos e será investigado.

