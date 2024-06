Carreta carregada com porcos tomba e mata animais em Dourados

Uma carreta, que estava carregada com 160 porcos, tombou na rotatória no anel viário em Dourados, durante o final da manhã desta segunda-feira (3).

Conforme as informações do site Dourados News, por conta do acidente, alguns animais morreram ainda no local enquanto outros ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local do acidente, banhando os animais por conta do calor.

Por sorte, o conduto do veículo não teve ferimentos pelo corpo.

