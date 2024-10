Carro do gabinete de segurança de Lula é roubado em frente a local de votação

Um carro descaracterizado do gabinete de segurança da presidência da república foi roubado por homens armados na tarde desta sexta-feira (04), em frente à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo.

O local chamou atenção por ser o atual local de votação do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. O roubo do T-Cross aconteceu quando equipes de segurança estavam no endereço para realizar uma checagem de segurança antes de o presidente ir votar para as eleições municipais, procedimento considerado padrão.

Segundo boletim de ocorrência, a motorista estava sozinha dentro do carro esperando a equipe do Comitê de Governança Institucional da Secretária-geral da Presidência da República (CGI/SG) retornar do reconhecimento de segurança que fazia na escola.

Foi nesse momento que dois suspeitos armados a abordaram. Os assaltantes ameaçaram a vítima com armas, pedindo a senha do celular dela.

Junto com o carro, os assaltantes levaram uma série de objetos pessoais e profissionais, como alguns crachás de identificação, malas, mochilas, relógios de pulso, celulares e coletes a prova de balas.

O caso foi registrado como roubo de veículo com ameaça com arma de fogo pelo 3° DP de São Bernardo do Campo.

