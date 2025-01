Carro é roubado em lava-jato da Tamandaré, em Campo Grande

Um carro foi roubado durante o começo da tarde desta segunda-feira (13), em um lava-jato localizado na Avenida Tamandaré, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o veículo estava no local para passar por processo de lavagem quando um ex-funcionário do estabelecimento chegou, foi até onde as chaves ficam guardadas e pegou a do Hyundai HB20.

Depois disso, o autor ligou o carro e saiu normalmente. Diante da situação, a população se mobilizou para encontrar o veículo.

Qualquer informação a respeito do carro, que tem a placa: QQJ9E63, basta entrar em contato através do telefone (67) 9 9272-5315.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também