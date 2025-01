Carro roubado em lava-jato de Campo Grande é encontrado em Rochedo

O Hyundai HB20 que foi roubado de um lava-jato localizado na Avenida Tamandaré, em Campo Grande, durante o começo da tarde desta segunda-feira (13), foi encontrado na cidade de Rochedo.

O JD1 Notícias vem apurado o caso, devido a ampla divulgação feita nas redes sociais por amigos do proprietário do veículo.

A reportagem apurou que o carro estava no local para passar por processo de lavagem quando um ex-funcionário do estabelecimento chegou, foi até onde as chaves ficam guardadas e pegou as chaves do HB20.

Depois disso, o autor ligou o carro e saiu normalmente. Horas depois, o dono foi informado que seu automóvel estava ‘passeando’ em Rochedo. O autor não teve sorte e acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Militar do município, responsável por localizar o carro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também