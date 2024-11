Casal é agredido a pauladas e pedradas durante a madrugada no Noroeste

Um casal, de 40 e 41 anos, foi agredido a pauladas e pedradas durante a madrugada desta sexta-feira (15), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local indicado, encontraram a mulher caída no meio da rua e seu marido deitado na calçada, perto da esquina.

Testemunhas contaram as autoridades, a mulher teria arrumado briga com dois homens, identificados como Marcelo e Paraguai, sendo que os dois usaram pedaços de madeira e pedra para atingir a vítima. Vendo a cena, o marido dela tentou ajudar, mas também apanhou dos autores, que fugiram do local instantes depois.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a mulher e a encaminhando para a Santa Casa, pois ela apresentava um corte profundo na cabeça e uma fratura no braço direito. Seu marido recebeu atendimento no local, mas foi liberado em seguida.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

