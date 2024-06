Casal é baleado durante tentativa de execução em Nova Andradina

Um casal, de 23 e 25 anos, foram baleados durante uma tentativa de execução ocorrida na manhã deste domingo (9), no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, os dois estavam na frente de casa, localizada na Rua Irmã Maria Rita Loureiro, quando o atirador chegou em uma moto, desceu e disse que mataria o rapaz.

Ao apontar a arma, a vítima tentou se defender usando as mãos, mas o tiro atingiu seu dedo indicador da mão esquerda, atravessando e acertando o ombro da sua companheira, que estava logo atrás.

A jovem ficou com o projétil alojado. Na sequência, o motoqueiro montou no veículo e fugiu do local, tomando rumo ignorado. O casal não conseguiu identificar o atirador, pois ele estava usando o capacete.

O casal foi socorrido para o Hospital Regional, onde a Polícia Militar foi acionada.

