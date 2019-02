Casal é detido na MS-276 tentando levar drogas ao RJ

Um homem de 20 anos e uma adolescente de 17, foram flagrados transportando malas recheadas de drogas na MS-276, na noite desta sexta-feira (8). Eles foram detidos na cidade de Nova Andradina e tinham como destino final o estado do Rio de Janeiro.

A equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizava fiscalizações em frente à Base Operacional de Amandina, no km 144, quando o veículo foi avistado. A ordem de parada foi indicada ao motorista que trafegava em um veículo Fiat Siena, sentido Ivinhema - Nova Andradina.

Segundo a polícia, o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais realizaram um acompanhamento tático e ao chegar no trevo da Coopergrãos, já na cidade de Nova Andradina, conseguiram realizar a abordagem.

O casal afirmou que voltava de Ponta Porã, e em buscas no porta malas do veículo, foram localizadas quatro malas com 119 tabletes de maconha, que após pesagem totalizou 134,4 kg.

O suspeito confessou o crime e disse que os dois foram contratados na cidade de Belo Horizonte-MG, para irem até Ponta Porã, e transportar a droga. Eles receberiam o valor de R$ 4 mil pelo transporte.

Foi dada voz de prisão ao condutor, sendo encaminhado juntamente com a adolescente apreendida a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Deixe seu Comentário

Leia Também