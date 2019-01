Para manter vício, usuários de drogas rouba hidrante

Uma moradora do Jardim da Hortencias, região sul de Campo Grande, teve uma surpresa ao acordar na manhã desta quinta-feira (31), ela foi tomar banho e ao ligar o chuveiro, não tinha água, quando saiu em frente a sua residência para verificar o que tinha acontecido com o Hidrômetro, simplesmente tinha sido roubado e muita água estava sendo jorrada.

O fato aconteceu na rua Prímula, a jovem que preferiu não se identificar relatou que na parte da noite a frente da casa dela, fica uma escuridão total, e isso faz com que vários usuários de drogas fiquem no local fazendo o consumo dos entorpecentes e teriam levado o relógio de água para manter o vício.

A jovem de 25 anos gravou um vídeo demonstrando a sua indignação, ela diz “tenho que trabalhar o dia todo e não tenho como resolver isso”.

A idosa de 64 anos teve que pegar baldes de água e levar para a neta, tomar banho e realizar outras atividades diárias. O fato aconteceu na madrugada, e os moradores não tiveram o serviço estabelecido pela concessionária de água. Relataram que já entraram em contato quatro vezes, mas até o momento nada foi feito.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da Águas Guariroba, e o assessor pediu os dados da moradora e disse que vai encaminhar para as equipes para poder solucionar o problema do vazamento de água.

