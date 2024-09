Casal é esfaqueado após casa ser invadida e mulher morre no Jardim Uirapuru

Elizângela Arce Correa, de 44 anos, morreu após ser esfaqueada várias vezes depois de ter a casa invadida na madrugada deste domingo (29), no Jardim Uirapuru, em Campo Grande. O marido dela, de 42 anos, também foi esfaqueado diversas vezes e foi socorrido em estado grave.

Informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que um suspeito invadiu a residência do casal, mas o motivo para a ação ainda é uma incógnita.

Segundo detalhes, o suspeito estaria acompanhado de outro pessoa no momento do ato, mas agiu sozinho na residência. Ele desferiu pelo menos 6 facadas no homem, que foi resgatado com vida, mas Elizângela recebeu em torno de 10 facadas, morrendo ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para o local, mas quando chegaram, os suspeitos já haviam fugido. Eles encontraram a casa completamente ensanguentada e o Corpo de Bombeiros é quem realizou o resgate do homem que sobreviveu ao ataque.

Ainda pelo local, populares teriam dito aos policiais que visualizaram o suspeito correndo, acompanhando de outra pessoa, pelo Campo de Futebol Armador, que fica em frente a casa onde aconteceu o crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

