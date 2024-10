Casal fica ferido após atropelar cavalo na MS-276, em Batayporã

Um casal, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após atropelar um cavalo na rodovia MS-276, próximo à cidade de Batayporã, na região do Vale do Ivinhema. O animal morreu com o acidente.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Nova News, os dois estavam em uma caminhonete, seguindo para a cidade quando acabou atingindo o equino, que estava no meio da pista. Por conta da colisão, o cavalo morreu na hora.

A frente do veículo ficou completamente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o Hospital Cassems, em Nova Andradina.

Apesar da gravidade do acidente, o casal estava consciente e orientado, apresentando apenas escoriações e estado de choque.

