Caseiro Ã© alvo de ataque a tiros em fazenda de Rochedo em meio a disputa de heranÃ§a

Um homem de 26 anos, caseiro de uma fazenda, foi socorrido após sofrer uma tentativa de homicídio a tiros em uma propriedade localizada no Assentamento Canaã, no município de Rochedo. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso neste sábado (21).

Conforme apurado pelo JD1 Notícias , a vítima apresentava três ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os ferimentos estavam localizados na região do tórax, sendo um no peito e dois na região abdominal.

A fazenda onde ocorreu o crime está em processo de divisão de bens devido a um inventário, que encontra-se em meio a controvérsias. Segundo informações, os mandantes do crime podem estar ligados a esse processo, já que os filhos do antigo proprietário não concordam com os termos da divisão dos bens.

A vítima foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento do atendimento policial, ela ainda conseguia se comunicar verbalmente com os policiais.

Ninguém foi preso, e o caso deverá ser encaminhado à Polícia Civil para as apurações cabíveis.

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