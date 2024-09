Caso Marielle: 'Orelha' é o primeiro condenado no caso

Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, é o primeiro condenado do caso Marielle, assassinada em 2018, e foi sentenciado a 5 anos de prisão pelo crime de atrapalhar a investigação de infração penal que envolve organização criminosa.

Dono de ferro-velho, Orelha foi responsável por se livrar do veículo que foi usado no atentado que matou a vereadora carioca e o motorista Anderson Gomes. O veículo foi destruído em um desmanche no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio, após o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel e também preso por participação no crime, pedir para que ele se livrasse do veículo.

A decisão é do juiz Renan de Freitas Ongaratto, da 39ª Vara Criminal, que afirmou que Orelha “tinha consciência da gravidade das infrações penais que estavam sendo investigadas”, referindo-se aos homicídios da vereadora e seu motorista.

Ainda segundo o magistrado, o réu sabia que a destruição do veículo dificultaria as investigações, “reforçando a sensação de impunidade”.

