Chega a três número de pessoas mortas após comerem bolo supostamente envenenado no RS

Sobe para três o número de pessoas da mesma família que morreram depois de comerem um pedaço de bolo, durante um chá da tarde na segunda-feira (23). Segundo o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres, a mulher morreu ontem (24), em razão de um choque pós intoxicação alimentar.

Quatro pessoas estavam hospitalizadas, uma recebeu alta ainda ontem, e outras duas, uma mulher e uma criança de 10 anos, permanecem em observação.

Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos morreu na segunda-feira (23) ainda no pronto-atendimento e Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos morreu no Hospital na terça-feira (24), com horas de diferença, ambas morreram com parada cardiorrespiratória.

Segundo a polícia, as vítimas foram localizadas em um apartamento na cidade de Torres, no Norte gaúcho. Das sete pessoas da família reunida, apenas uma não comeu o bolo.

Os agentes policiais realizaram diligências e perícias no imóvel, onde o bolo foi consumido, e em uma casa em Arroio do Sal, onde o alimento foi feito.

Segundo os investigadores, diversos produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.

Amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes foram encaminhadas para análise pelo hospital ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT), em Porto Alegre (RS).

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).

