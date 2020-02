Ciclista morre após bater em caminhão parado

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Luiz Ardigo, 51 anos, morreu na madrugada de domingo (2) no Hospital da Vida de Dourados após bater em um caminhão parado.

Segundo o relato da companheira de Ardigo, os dois voltavam de bicicleta da Feira Livre, onde passaram algumas horas ingerindo bebida alcoólica.

A vítima bateu contra um caminhão atrelado a um baú. O veículo estava parado. A esposa de Ardigo contou que a colisão aconteceu na rua Abdias Frazão do Nascimento, que dá acesso a BR-463. O casal seguia em direção ao bairro Sitioca Campina Verde, onde residem.

Ele foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e deu entrada no hospital para receber atendimentos de emergência no final da tarde de sábado (1), mas não resistiu e teve óbito registrado por volta das 3h20 de ontem.

As circunstâncias do acidente ainda vão ser analisadas, principalmente com relação a iluminação pública no local e se o caminhão estava estacionado corretamente.

