Colisão entre carros deixa duas pessoas feridas na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente, entre uma caminhonete e um veículo de passeio, ocorrido na madrugada deste sábado (2), entre Ivinhema e Deodápolis.

Um veículo Volkswagen Fox ocupado por uma mulher, de 44 anos, e um homem, de 34 anos, transitava de Ponta Porã com destino a Três Lagoas, quando houve a batida com uma caminhonete Toyota Hilux que seguia no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema informou que realizou o socorro às vítimas. Por conta do impacto, a mulher teve ferimentos no braço direito, escoriações e estava com dores no tornozelo e pescoço, sendo socorrida consciente e orientada até o Hospital Municipal de Ivinhema.

O homem, que a acompanhava no veículo, teve ferimentos leves pelo corpo, sendo levado para o mesmo hospital. Segundo o site Jornal da Nova, o motorista da caminhonete não teve lesões pelo corpo.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender ocorrência.

