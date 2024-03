Como uma ninja, mulher decepa o dedo da colega durante briga em Campo Grande

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, usou uma espada de samurai para decepar o o dedo da colega, de 36 anos, durante uma briga na noite de segunda-feira (11), na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada para atender uma lesão corporal. Ao chegar no endereço, os militares fizeram contato com a vítima.

Ela contou que teria começado a se desentender com a autora, sendo que em determinado momento a jovem pegou uma espada, modelo japonês e a desembainhou, desferindo golpes contra a vítima.

Mesmo tentando se defender, a mulher acabou ferida, tendo cortes na região da cabeça. Além disso, a vítima teve o dedo mindinho decepado. O dedo ficou no chão, no local do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando os primeiros socorros a vítima e a encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa, junto com a parte do dedo que havia sido arrancada fora.

A bainha da espada utilizada pela autora, foi localizada e apreendida pelas autoridades policiais. Apesar disso, a outra brigona não chegou a ser localizada.

O caso foi então entregue pela Polícia Militar na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

