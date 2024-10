Corno descobre traição, sobe em torre de energia e precisa ser socorrido em Dourados

Um rapaz, de 23 anos, precisou ser socorrido após subir em uma torre de energia de alta tensão às margens da rodovia Guaicurus, na região da Perimetral Norte, em Dourados. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), depois que ele descobriu que estava sendo corno.

Conforme as informações iniciais, a ação do rapaz chamou a atenção de trabalhadores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. A torre, de 138 mil voltz, teve a eletricidade desligada para garantir a segurança durante o resgate.

Segundo relatos de testemunhas, antes do resgate o jovem escorregou duas vezes entre os degraus da torre. O site Dourados News afirmou ainda que ao falar com as equipes, ele apresentou visíveis sinais de embriaguez e, conforme relato dele aos socorristas, tomou a atitude após ver a namorada beijando outro homem.

Depois de ser retirado, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar com ferimentos leves, onde recebeu atendimento médico e avaliação psicológica.

