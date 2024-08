Corpo de adolescente que sumiu no Rio Paraná é encontrado pelo Corpo de Bombeiros

O corpo do adolescente, de 17 anos, que sumiu há 3 dias nas águas do Rio Paraná, foi encontrado durante a manhã desta terça-feira (27).

Conforme as informações já divulgadas, a vítima desapareceu em Aparecida do Taboado durante a tarde de sábado (24). O menor estava nadando no rio, junto com outros dois amigos, quando mergulhou e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida, realizando buscas na região desde o dia em que ele sumiu. Hoje, durante mais um dia de buscas, o corpo do adolescente teria emergindo nas águas.

O corpo estava a 100 metros do local em que o menor se afogou. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também