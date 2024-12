Corpo de ex-marido de mulher que fez bolo mortal no RS será exumado

Depois de três pessoas morrerem após comerem um bolo preparado por uma familiar no município de Torres no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil pedirá a exumação do corpo do ex-marido da mulher que preparou o alimento. Exames laboratoriais apontaram a presença de arsênio no sangue de duas vítimas internadas e de uma falecida.



De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido da mulher que fez o bolo morreu em setembro por intoxicação alimentar. A morte não foi investigada pela polícia, por ter sido considerada natural. Agora, a polícia abriu inquérito sobre o caso e pediu exumação do corpo.



"Como tivemos ciência hoje desse fato, instauramos um inquérito policial e vamos exumar o corpo deste senhor para verificar se houve envenenamento também", explicou o delegado Marcos Vinícius Veloso.



Na sexta-feira (27), o delegado Marcos Vinicius Veloso anunciou que resultados das primeiras análises laboratoriais, coletadas pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, indicaram presença de arsênio no sangue de uma das vítimas e dos dois sobreviventes. A substância é extremamente tóxica e pode levar à morte.

Mortes

A ‘irmã 2’ Maida Berenice de 58 anos e sua sobrinha, Tatiane Berenice de 43 anos foram as primeiras a morrer, na madrugada de segunda-feira (23) para terça-feira (24). A causa da morte apontou parada cardiorrespiratória. O marido de Maida também foi hospitalizado, mas já recebeu alta.



A ‘irmã 3”, Neuza Denize de 65 anos, mãe de Tatiana dos Anjos, também morreu, na noite de terça-feira (24), horas depois da morte da filha. O marido de Neuza, foi o único dos sete familiares reunidos que não comeu o bolo.

Internados

A mulher que fez o bolo, a "irmã 1", segue internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (27), a mulher teve melhora no estado de saúde e está "clinicamente estável". Segundo a investigação da Polícia Civil, ela foi a única pessoa da casa a comer duas fatias.



Também segue hospitalizado um menino de 10 anos, filho de Tatiana e neto de Neuza. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (27), ele teve melhora no estado de saúde e está "clinicamente estável".



Exames laboratoriais apontaram a presença de arsênio no sangue da mulher, do menino hospitalizado e de Neuza.





