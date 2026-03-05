Corpo de mulher Ã© achado na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande

O corpo de uma mulher foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (5), na Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande.

A vítima foi localizada por equipes do Corpo de Bombeiros durante buscas realizadas no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia e das autoridades responsáveis.

A suspeita é que o corpo seja da idosa Eliza Fereira Castro, de 75 anos, que desapareceu desde a manhã de quarta-feira (4), que sumiu ao sair de casa na região da Avenida Júlio de Castilho.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família. Eliza saiu de casa por volta das 8h da manhã para ir até um posto de saúde, onde entregaria uma coleta de urina para realização de exames. Posteriormente, ela teria como destino uma igreja católica localizada na Avenida Afonso Pena.

Porém nem ela e nem o veículo foram localizados até a manhã de hoje. No entanto, durante o chamado para atender o caso na Cachoeira do Inferninho, as autoridades encontraram o Fiat Pálio Weekend prata na região.

A filha da vítima chegou a ir até os lugares que ela visitaria, mas ouviu que a mãe não passou por eles. Consta ainda no registro policial que Eliza começou a fazer uso de medicação para tratar uma depressão há pouco mais de uma semana.

Como a identidade da vítima não pode ser confirmada ainda, o caso é investigado pelas autoridades.

