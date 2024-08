Corpo é encontrado boiando no rio Paraguai, em Corumbá

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no rio Paraguai durante a manhã desta quarta-feira (7), próximo à fazenda Jaçanã, localizada na região do Forte Coimbra, no Pantanal de Corumbá. A suspeita é que o corpo seja de Edson Martins Miranda, desaparecido desde o dia 29 de julho.

Conforme o já divulgado pelo JD1, Edson estava em uma fazenda no Forte Coimbra junto com mais duas pessoas, quando decidiram pegar uma embarcação pequena para ir até a região da Baía Negra.

Porém, ao chegar perto do local, o barco virou e os homens que o acompanhavam conseguiram sair do rio. Entretanto, Edson não foi mais visto e está desaparecido desde então.

Para o site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros Militar disse à reportagem que a equipe foi acionada no final da tarde de terça-feira (6) por conta do achado. Hoje uma guarnição foi para o local, para realizar o translado do corpo para Corumbá, onde passará por perícia para ser definitivamente identificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também