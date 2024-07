Criança de 12 anos pede socorro após ser 'convidada' para tomar banho com o padrasto

Uma menina, de apenas 12 anos, pediu socorro ao pai após sofrer uma tentativa de estupro na casa da mãe, em Três Lagoas. O caso teria acontecido durante o último sábado (20) e o autor seria padrasto da vítima.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o genitor da menina contou que ela mora com a mãe. Na ocasião, o padrasto pediu para que a vítima levasse uma toalha para ele no banheiro.

Ao chegar na porta, ela foi surpreendida pelo homem, que estava totalmente nu, deixando a menina com medo e constrangida com a situação. Não bastasse isso, o autor chegou a pedir para que ela entrasse no banho com ele, porém, a menina se negou e tentou sair do local.

Neste momento, a vítima foi agarrada pelo padrasto, que tentou beijá-la a força. Por sorte, a menor conseguiu se livrar e fugir para a casa do pai, onde pediu por socorro.

Diante da situação, o caso acabou sendo registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também