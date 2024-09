Criança de 6 anos fica gravemente ferida durante acidente no JD. Vida Nova

Uma criança, de apenas 6 anos, teve a perna dilacerada após a moto em que ela estava ser atingida por um carro durante a noite de domingo (22), no cruzamento da Rua Filomena Cáceres com a Rua Santo Augusto, no Bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Nova Lima News, o motorista do carro teia invadido a preferencial enquanto trafegava pela Rua Santo Augusto. Ao entrar na Rua Filomena Cáceres, ele atingiu a motocicleta onde a criança seguia como passageira.

Após causar o acidente, o condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, socorrendo os ocupantes da moto em estado grave e os encaminhando para a Santa Casa.

A ação do motorista causou revolta na população, que conseguiu encontrar a casa onde ele supostamente residia. Horas depois, na Rua dos Mocinhos, localizada no Jardim Anache, os moradores da região invadiram, depredaram e incendiaram o imóvel do autor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Além disso, a Polícia Militar, que já vinha acompanhando o caso, também se deslocou para o endereço. Ainda assim, o homem não teria sido encontrado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também